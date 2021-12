Žabiny při své první účasti v druhé nejvýznamnější evropské klubové soutěži pronikly do play off, které měly jasné už před posledním duelem. V něm bude 32 týmů z 12 skupin seřazeno do celkového pořadí a v prvním kole vyřazovací části se utká nejlepší s nejhorším atd. Brněnské basketbalistky své soupeřky poznají pozdě v noci po dohrání skupin, play off začne 15. prosince.