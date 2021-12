Oba týmy se střídaly ve vedení, ještě pět minut před koncem těsně vedl Brooklyn po dvou koších Duranta, jenže o tři minuty později dali hosté dvě trojky po sobě a získali sedmibodové vedení, které už nepustili. A to hlavně díky 34 bodům Joela Embiida a 25 bodům Tyrese Maxeye.

Patnáct sekund před koncem se Embiid s Durantem dostali do slovní roztržky a oba dostali technickou chybu. Nažhavený Embiid pak výhru slavil hodně emotivbně a po hráčích Brooklynu pokřikoval, ať jdou domů. "Jde jen o soupeření. Já mám ke Kevinu Durantovi velký respekt. Jestli má někdo více talentu než já, tak je to právě on. Obdivuji jeho hru. Ale každá výhra je důležitá, zvláště když porazíte nejlepšího v konferenci," řekl Embiid.