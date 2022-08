Basketbalisty Nymburka posílil litevský pivot Ivanauskas

"Hledali jsme pátého pivota, abychom měli dostatek hráčů do rotace v náročném programu. Zaujal nás Ivanauskas, který má za sebou působení na amerických univerzitách a hrál v Litvě. Líbí se nám jeho nasazení pro hru a atletická postava je předpokladem pro to, aby zapadl do našeho běhavého systému. Také to není špatný střelec. Měl by nám dodat hlavně obranu a rychlost v přechodu do útoku," řekl v tiskové zprávě sportovní ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský.