Basketbalisty Phoenixu povede v NBA kouč Vogel, který ligu vyhrál s Lakers

Phoenix bude Vogelovým čtvrtým klubem, ve kterém bude působit jako kouč. Dosavadní vrchol zažil na předchozím angažmá v Los Angeles Lakers, s kterými v roce 2020 zámořskou ligu vyhrál, ale po sezoně 2020/21 nuceně skončil poté, co LeBron James a spol. ani nepostoupili do play off.