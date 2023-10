Nováček Písek připravil basketbalové šampiony z Opavy o neporazitelnost

„Ona ta pohádka dál pokračuje a prostě já říkám, že jde to hrát s maximálním nasazením s partou českých kluků, který prostě chtějí, chtějí na trénink, chtějí bojovat, chtějí bláznit s těmi lidmi v té hale, a jsou to zážitky. Já už se zase těším, až si večer na sociálních sítích přečtu, že do téhle soutěže s tímhle týmem nepatříme. To je pro mě největší motivace,“ řekl písecký kouč Jan Čech.