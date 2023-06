Belgie nemá slabinu a bude mít letos medaili, říkala Ptáčková po kruté basketbalové lekci

Obrovský rozdíl byl na doskoku i v úspěšnosti střelby ze všech pozic. „Hlavně bych ho viděla v procentu trojek, protože jsme nedaly spoustu volných střel, které jsme potřebovaly do koše, abychom se dostaly na rozdíl nějakých dvaceti bodů. Ale tím, že nám to z perimetru nepadalo, tak nám soupeřky takhle výrazně utekly," podotkla Ptáčková.

Češky se rovněž dopustily 21 ztrát, které byly dány hlavně agresivní obranou soupeřek. „Tím, jak jsme se chvíli dokázaly držet, tak Belgičanky postupně ještě přitvrdily hru, jenže daleko víc faulů jsme měly my, to mi nepřišlo úplně fér. Dohrávaly za nás mladé hráčky, pro které to byly obrovské zkušenosti. Na výkonu Belgie se projevuje, že osa týmu hraje spolu strašně moc let. Je znát, že o sobě vědí. Jsou silné v podkošovém prostoru i na perimetru," naznačila česká trenérka.