Bitvu adeptů na ocenění MVP vyhrála v NBA Philadelphia, Embiid dal 47 bodů

Stále bez zraněného Kevina Duranta uspěl Brooklyn, který porazil rivala z New Yorku už podeváté v řadě, tentokrát 122:115. Strůjcem triumfu byl Kyrie Irving, autor 32 bodů. Nets proměnili 22 trojek ze 40 pokusů, z toho Irving pět.

Navzdory 31 bodům Trae Younga nezvládla Atlanta domácí utkání proti Los Angeles Clippers a podlehla jim 113:120. Hosty táhl Kawhi Leonard s 32 body. Vít Krejčí, který byl v posledních dnech několikrát poslán na farmu do G-League a poté zpět do prvního týmu, byl na lavičce Hawks a do duelu nezasáhl.