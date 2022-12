Phoenix v poločase prohrával o 17 bodů a o 24 ve třetí čtvrtině. Třetí část však vyhrál 38:26 a závěrečnou čtvrtinu 34:25, a to i díky Bookerovi, jenž 50 bodů pokořil podruhé v sezoně. Poprvé to bylo 30. listopadu, kdy během tří čtvrtin dal 51 bodů Chicagu.

"Rozhodně mě nebaví sledovat, jak nám někdo nasází 58 bodů. Není to příjemné," konstatoval rozehrávač New Orleans C.J. McCollum, sám autor 27 bodů.

Lídr Západní konference Memphis prohrál 109:115 na palubovce Oklahoma City. Hvězdný rozehrávač Ja Morant opustil zápas po druhé technické chybě ještě před poločasem a 16 odehraných minutách. "První technickou jsem dostal za to, že jsem rozhodčímu řekl, že jsem dostal ránu do obličeje. Nenadával jsem mu. Další pak jsem dostal za mluvení s fanoušky," hájil se Morant. Thunder absence lídra soupeře využili, utekli až do vedení o 24 bodů a to už uhájili.