Boston hrající bez své hvězdy Jaysona Tatuma ještě ve čtvrté čtvrtině vedl o 14 bodů, jenže pak Cleveland nastartoval nečekaný hrdina Lamar Stevens. Náhradník, který tři čtvrtiny seděl na lavičce, přinesl do hry energii, černou práci a doskoky a výraznou měrou přispěl k obratu spolu se 40 body Donovana Mitchella.

Embiid tak házel 19 trestných hodů, všechny proměnil, k tomu přidal 11 úspěšných střel z pole ze 16 pokusů. Tyrese Maxey přispěl 6 trojkami, čímž pomohl Sixers srovnat krok s hlavní zbraní Indiany, kterou jsou právě trojky. Ještě 10 minut před koncem byl stav vyrovnaný, ale pak hosté odskočili na rozdíl deseti bodů a náskok si hlídali až do konce.

"Když má soupeř v týmu hráče jako jsou Embiid a Harden, tak je těžko zastavuje. Nám se to dnes nepovedlo, tak jsme prohráli, i když jsme v útoku hráli velmi dobře," řekl rozehrávač Indiany T.J. McConnell. "Bylo jasné, že vyhraje ten tým, kterému se povede zastavit více útoků za sebou. A to se povedlo Philadelphii. My je nebyli schopni zastavit vícekrát po sobě," dodal Haliburton.