České basketbalistky budou hrát na ME ve skupině v Tel Avivu s Izraelem

Šampionát se uskuteční od 15. do 25. června. Los v Lublani, kde šampionát vyvrcholí, je na programu ve středu od 17:00. České basketbalistky se představí na ME popatnácté za sebou.

Česká federace musela izraelskou volbu posvětit. "Když jsme si s kolegy vyhodnocovali, kdo by mohl být ve čtvrtém koši, tak třeba na Maďarky bychom narazili neradi, a taky na Němky, které by mohly být posílené o sestry (Satou a Nyaru) Saballyovy, které nehrály kvalifikaci," konstatovala Ptáčková.

Ve středu bude znát kompletní los a z prvního koše si nepřeje zejména Francii a Španělsko. "Takže Belgie by byla ideální, ale to by bylo už moc velké štěstí," uvedla Ptáčková. "A z druhého bych nerada Turkyně, které mají naturalizovanou Američanku a budou pod košem velmi silné a nepříjemné. A vedle nich by tam nemusela být ani Itálie," doplnila trenérka.