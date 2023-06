Březinová chystá loučení, ale pokud si splní velký sen, tak ráda změní plány

„Kdybychom na mistrovství skončily do šestého místa a zajistily si tím olympijskou kvaldu, tak bych ještě asi ráda hrála. To je ale hodně velký sen. Na Evropu jedu určitě naposledy a můj cíl se týká postupu ze skupiny v Tel Avivu, jenže i ten naplnit bude děsně těžké," říká pivotka před souboji s Itálií, Belgií a domácím Izraelem.

Postup může českým ženám zajistit i jediná výhra. „Před čtyřmi lety se nám ale stalo, že jsme se ani s ní do play off nedostaly. Letošní příprava byla relativně slušná, přesto cítím nervozitu, jaký turnaj nás čeká. Tři zápasy ve čtyřech dnech budou dost záhul a záleží, jak ustojíme, když na nás někdo zatlačí a přitvrdí," uvažuje Březinová.

Je jedinou basketbalistkou v omlazeném týmu, které číslo věku začíná trojkou. „Holky i o patnáct let mladší si ale zaslouží v sestavě být, jsou skvělé. Mají talent a když chtějí naslouchat, jdu jim sama říct, jak by měly co dělat. Každá ale máme svou hlavu, snažím se jim předat hlavně zkušenosti, ale můžu se i od nich něco naučit," říká kapitánka reprezentace s jediným přáním. „Doufám, že nás nepotkají výpadky, při nichž shoříme v obraně. Moje promluva v kabině by hlavně k tomu měla směřovat," dodává hráčka italského Valdarna.