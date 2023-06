V nominaci basketbalistek na ME nechybí Voráčková, kterou však trápí zraněný kotník

Voráčková si při závěrečném testu proti Slovensku v duelu za zavřenými dveřmi v Praze na Královce už potřetí v sezoně podvrtla kotník pravé nohy a od té chvíle netrénovala. Podobně jako u hvězdy mužské reprezentace Tomáše Satoranského při zářijovém ME v Praze bude národní tým muset čekat, zda jeho opora zasáhne do turnaje.

"Já si myslím, že to nebyl tak velký úraz, jako měl 'Saty'. V každém případě to zatím není na to, že by teď mohla Veronika skákat a nastoupit, kdybychom hráli dnes. Uvidí se den po dni, jak to půjde. Jestli se podaří dát ji do kupy hned na první utkání, nebo budeme ve stejné situaci, jako byli muži, a váhat, které utkání je pro nás důležité a v kterém Veroniku nasadíme," řekl Petr Treml,asistent trenérky Romany Ptáčkové.

Foto: FIBA Veronika Voráčková (vlevo) brání dánskou soupeřku v kvalifikaci o ME.

"Samozřejmě i pro Vory je to hrozně těžké, protože by chtěla pomoct a být k dispozici od začátku. Není úplně jednoduché nastoupit, když osm dní nic neděláte, jen cvičíte a máte jít odehrát důležité utkání," doplnil Treml.

I proto, že situace nevypadá beznadějně, zůstala hráčka USK Praha v kádru. "Pokud jsme se dostali do situace, že je možnost, že nastoupí aspoň v nějakém utkání, tak jsme neváhali a Veroniku jsme vzali. Je důležitou součástí týmu a poté, co jsme už bez Julči Reisingerové, tak by to byla další významná ztráta. Aspoň nějaká zkušenost je potřeba a věřím, že tu tam Vory přinese," doplnil Treml.

V kádru figuruje sedmička účastnic minulého kontinentálního šampionátu ve Štrasburku, kde Češky skončily už ve skupině a obsadily konečné 15. místo. Už šesté ME čeká devětadvacetiletou rozehrávačku Terezu Vyoralovou z USK Praha a na třetí šampionát jede o čtyři roky starší kapitánka Renáta Březinová z italského Valdarna.

Účast z minulého šampionátu si zopakují také rozehrávačka Eliška Hamzová s Natálií Stoupalovou z Žabin Brno, Veronika Šípová s Voráčkovou z USK Praha, Gabriela Andělová z Piešťan.

Debutovat na ME naopak budou Kateřina Zeithammerová z Hradce Králové, Simona Sklenářová z USK Praha, Petra Holešínská z Gran Canarie, Emma Čechová z Žabin Brno a Dominika Paurová z DME Sports Academy, středoškolského týmu v Daytona Beach.