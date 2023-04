Brown ze Sacramenta vyhrál jako první jednomyslně anketu o kouče roku v NBA

Mike Brown získal ocenění pro trenéra roku v NBA a jako první to dokázal s plným počtem hlasů. V premiérové sezoně v Sacramentu dovedl tým Kings po 17 letech do play off, za což ho odměnilo hlasem všech sto novinářů. Poprvé Brown ovládl tradiční anketu v roce 2009, poté co s Clevelandem v čele s hvězdným LeBronem Jamesem vyhrál 66 zápasů z 82 v základní části.

Foto: Isaiah J. Downing, Reuters Mike Brown ze Sacramenta získal ocenění pro trenéra roku v NBA

Článek "Takovéto pocty nepřicházejí příliš často, takže si jich hodně vážím," řekl třiapadesátiletý Brown. V play off se Sacramentem zatím vyhrál i oba zápasy v sérii s úřadujícími mistry z Golden State. Na dalších dvou místech v anketě skončili jeho kolegové Mark Daignault z Oklahoma City a bostonský Joe Mazzulla, na první místo se ale u hlasujících mimo Browna nikdo nedostal. Anketa o kouče roku se datuje od sezony 1962/63 a jejími rekordmany jsou trojnásobní laureáti Don Nelson, Pat Riley a Gregg Popovich. Brownovo ocenění je pro Sacramento druhá pocta v krátké době, protože v úterý se rozehrávač De'Aaron Fox stal prvním držitelem nové ceny pro hráče, jenž je nejlepší v klíčových situacích zápasů. Basketbal Bucks a Grizzlies bez svých hvězd zabrali a srovnali série play off NBA

