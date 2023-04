Cleveland - New York 116:130 Brunson 48 body přiblížil New Yorku play off NBA, důležitou výhru mají i Lakers

Basketbalista Jalen Brunson si vylepšil osobní rekord v NBA na 48 bodů a pomohl New Yorku k pátečnímu vítězství 130:116 na hřišti Clevelandu. New York tak drží pátou příčku ve Východní konferenci a už má téměř jistou účast v play off. V důležitém zápase o předkolo Minnesota podlehla doma Los Angeles Lakers 111:123. Lakers tak poskočili na sedmé místo a pět kol před koncem základní části mají už náskok dvou výher na nepostupové pozice. Anthony Davis k výhře přispěl 38 body a 17 doskoky.

Foto: Ken Blaze, Reuters Basketbalista Jalen Brunson z New York Knicks.Foto : Ken Blaze, Reuters