Basketbalistky USK deklasovaly Slovanku i potřetí a jsou v semifinále ligy

Basketbalistky USK Praha postoupily podle očekávání v nejkratším možném čase přes Slovanku do semifinále ligového play off. Úřadující šampionky a účastnice Final Four Evropské ligy zvítězily v třetím utkání suverénně 114:31 a stejně jako v předchozích dvou duelech čtvrtfinálové série nastřílely soupeřkám více než 100 bodů.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Brionna Jonesová z USK Praha zakončuje v duelu se Salamancou.Foto : Roman Vondrouš, ČTK

Nejúspěšnější střelkyní na Královce byla domácí Brionna Jonesová, která nasbírala 24 bodů. Temitope Fagbenleová zapsala 20 bodů a přidala 18 doskoků. V dresu Slovanky, která třetí čtvrtinu prohrála 3:41, když nedala ani jeden koš ze hry, byla s 13 body nejlepší autorka tří úspěšných trojek Marie Žílová. Čtvrtfinále play off basketbalové ligy žen - 3. zápas: USK Praha - Slovanka MB 114:31 (24:14, 56:22, 97:25) Nejvíce bodů: Jonesová 24, Fagbenleová 20, Vukosavljevičová 17 - Žílová 13, Ondroušková 9, Pilařová 4. Konečný stav série: 3:0.