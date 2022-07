Český smutek a stříbrné slzy. Na holky jsem hrdá, hlásila po finále ME trenérka basketbalové dvacítky

Češky do zápasu skvěle vstoupily, vedly 5:0, ale pak začal mít navrch soupeř. Jakmile Španělky získaly vedení, už si ho nenechaly vzít. Obrovská bojovnost českých basketbalistek ale dovedla zápas do dramatické koncovky. „Pocity jsou smíšené. Na holky jsem hrdá, daly do hry sto procent, předvedly statečnou hru a ukázaly obrovský charakter," vykládala trenérka Romana Ptáčková.

I ona neskrývala, že ji finálová porážka bolí. I když jedním dechem upřímně přiznala, že před mistrovsvím byly cíle jejich svěřenek úplně jiné. Ona sama myslela spíš na postup mezi osm nejlepších. „Postup do finále byl za mě nad plán. Asi bychom se teď všechny měly radovat, ale víme, že ve finále chybělo málo. Tohle prostě mrzí, stačilo dát pár jednoduchých šancí a... Jsem na holky pyšná," konstatovala trenérka české dvacítky.

Co tedy podle ní finále rozhodlo? „Holky donutily Španělky k více ztrátám, jenže pak je nedokázaly proměnit v body. To Španělky šance v body přetavily. Byl to zápas obran, což ukazuje skóre, Španělky byly také drzejší. Ale věřím, že i když teď přišla porážka, tak může být pro holky impulsem do budoucna s tím, že se to jednou podaří," dodala optimisticky Ptáčková.

Foto: Česká basketbalová federace Trenérka českých basketbalové reprezentace do 20 let Romana Ptáčková byla po finále ME na své svěřenkyně pyšná, porážka ji ale bolela.Foto : Česká basketbalová federace

„Člověk si teď bude v hlavě přehrávat, co měl a neměl udělat jinak. Ale každá z nás dala do hry všechno, už nebylo z čeho ždímat," dušovala se kapitánka Pokorná s tím, že bylo hodně složité připravit se na finále velkého turnaje. Takový pocit leckdo nezažije po celou kariéru. „Holky to ale zvládly, jsem na ně hrdá. Třeba to finále ještě jednou přijde," doplnila česká reprezentantka.