Českým basketbalistkám bude v závěru kvalifikace ME chybět opora Reisingerová

"Reisingerovou trápí vleklé zdravotní problémy. Už na podzim měla nějaký zánět v patě a volala mi, že v květnu, pokud se kvalifikujeme, by ráda přijela, ale na tohle okno se musí omluvit, protože by se potřebovala v téhle pauze doléčit. Teď hrála pod injekcemi a musela mít úlevy i v klubu," uvedla v tiskové zprávě Ptáčková.

Češky skupinu I, z které na červencový EuroBasket v Izraeli a Slovinsku po vyloučení Běloruska postoupí jen vítězky, vedou díky výhrám v Irsku 70:54 a Nizozemsku 71:66. "K prvnímu utkání s Irskem musíme přistoupit určitě tak, že jsme pořád favority, i když listopadový domácí zápas Irek s Nizozemskem a jejich zlepšený výkon pro nás znamenají zdvižený prst," prohlásila Ptáčková. "Doufám, že hráčky to sledovaly. Irky hrají velmi urputně a tvrdě, vyloženě zabetonují vymezené území, takže to nebude jednoduché, ale my to musíme zvládnout," doplnila Ptáčková.

Pokud její tým duel s Irskem zvládne, může si dovolit s Nizozemskem prohrát i o čtyři body. "To si určitě nebudeme připouštět. Musíme mít nastavené hlavy na vítězství. Že to bude strašně těžké, to víme, ale o prohře nebudeme přemýšlet," doplnila Ptáčková. Upozornila, že Nizozemky v prvním utkání neměly hlavní rozehrávačku Lauru Corneliusovou, která hraje Evropskou ligu. "Je to pro ně rozdílová hráčka. Tvoří jejich hru a její přehled je hodně znát. Teď přestoupila do tureckého Mersinu a u nás už nastoupí," uvedla Ptáčková.