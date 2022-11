Čeští basketbalisté se představí v kvalifikaci MS bez kapitána Hrubana

Na konci února příštího roku by pak svěřenci trenéra Ginzburga museli vyhrát doma nad Francií i v Černé Hoře. Navíc by museli spoléhat na porážky Černé Hory v Bosně a Hercegovině, prohru Maďarska v Litvě a jeho vítězství nad Bosnou a Hercegovinou.

"Máme ještě tři zápasy, kdy můžou hrát proti Francii, v Maďarsku a Černé Hoře. To jsou tři skvělé zápasy, tři různí soupeři a na téhle mezinárodní úrovni se jim zkušenosti budou sbírat líp než v české lize. Kluci si musí přát, aby mohli nastoupit proti Francii, proti soupeřům z EuroCupu a dalších skvělých soutěží. To by pro ně měla být motivace a kvůli zkušenostem by tu šanci měli dostat," dodal pivot ukrajinského týmu Prometej.