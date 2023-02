Černá Hora

Češi sice v úvodu získali vedení díky Ondřeji Balvínovi a dnešnímu kapitánovi Patriku Audovi, ale proti maximálně motivovanému soupeři před bouřlivou atmosférou Sportovního centra Morača to bylo naposledy. Černohorci úvodní čtvrtinu naprosto ovládli.

Domácí měli zápas pevně v rukách. Ve druhé čtvrtině se šestibodovou sérií utrhli už do náskoku 25 bodů. Zareagoval trojkou Hanzlík a od té doby pasáží 7:2 Ginzburgův tým zkorigoval stav na 25:45. Jenže do poločasu do bylo díky trojce Nikoly Ivanoviče opět o 25 bodů.