Chceme titul a postoupit v Lize mistrů, řekl nový nymburský kapitán Kříž

"Na tým je samozřejmě tlak, ale doufám, že naše vláda ještě chvíli potrvá. Ač je to rok od roku těžší, všichni, co jsme v týmu, víme, co basketbal v Nymburce znamená. Chceme v tom pokračovat, aby titul zase na konci sezony putoval k nám," řekl Kříž novinářům.

Středočeši se musí vypořádat s řadou změn. Vedle Hrubana odešel nejužitečnější hráč minulého ročníku Jerrick Harding nebo rozehrávač Colbey Ross. Místo slovinského trenéra Aleksandera Sekuliče, jenž zamířil do ruského Krasnodaru, přišel Lotyš Roberts Štelmahers.

"Nebyla to klasická změna z minulých let, kdy nastoupil asistent předchozího kouče a jelo se částečně v zajetých kolejích. Tohle je úplná novinka. Věřím, že nám to může pomoci. Může to být impulz, aby pokračovala nadvláda a přišly úspěchy v Lize mistrů," uvedl Kříž

Sedmačtyřicetiletý Štelmahers má na soupisce šest zahraničních hráčů, podle regulí soutěže jich může využít v jednom ligovém zápase maximálně pět.

Nový ligový ročník otevře Nymburk v sobotu 1. října na hřišti úřadujícího vicemistra Opavy. "Pocítili jsme změnu. Trénujeme víc. Zatím to ale byla příprava. Uvidíme, jak to bude vypadat se startem ligy a Ligy mistrů. V prvních dvou měsících je program napěchovaný," uvedl Kříž.

Nymburk bude v Lize mistrů jediným českým účastníkem. Ve skupině narazí na Igokeu z Bosny a Hercegoviny, španělské Bilbao a turecký Bahcesehir. Soutěž začne 4. října. "Poté, co jsme v posledních dvou letech nepostoupili ze skupiny, to teď chceme posunout. První cíl je postup a uvidíme dál, jak to bude stoupat," řekl Kříž.

Po Petru Bendovi je služebně nejstarším hráčem v týmu, v němž načne dvanáctou sezonu. "Je to srdcová záležitost. Nymburk pro mě hodně znamená a snad ještě nějaký rok vydržím," uvedl Kříž.

Rodák z Pardubic má za sebou i vystoupení na nedávném mistrovství Evropy, kdy Praha hostila jednu ze základních skupin. Češi po komplikovaném úvodu, kdy Tomáše Satoranského trápilo zranění, vypadli v osmifinále s Řeckem.