Curry původně nastoupit neměl kvůli problémům s kolenem. Ale vzhledem k absenci dalších opor Andrew Wigginse a Klaye Thompsona se rozhodl hrát a byl jediným pozitivem na hře obhájců titulu. Ti totiž prohrávali v poločase už o 20 bodů. Po změně stran se to snažili změnit a Curry trojkou snížil už na 80:83.

Jenže dvě minuty před koncem třetí čtvrtiny se snažil zablokovat Jalena Smitha, chytil mu míč jednou rukou, ale Smith pokračoval v pohybu a Curryho ruka se dostala do nepřirozeného úhlu. Čtyřnásobný šampion NBA se chytil za rameno, odešel do šatny a do zápasu už se nevrátil. Za 29 minut stihl nasbírat 38 bodů, 7 doskoků a 7 asistencí.