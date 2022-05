Dončič zaznamenal už 17. zápas v play off, v němž nasbíral aspoň 30 bodů. V této statistice se před dovršením 24. narozenin vyrovnal Kobemu Bryantovi a Kevinu Durantovi. Rekordmanem je s 21 duely LeBron James. Dončič, jenž tentokrát trefil jen 10 z 26 střel, přidal také dva zisky i bloky.

"Naše obrana byla skvělá. Když pominu poslední čtvrtinu, bránili jsme výborně a to je něco, co si musíme přenést i do dalších zápasů. Pokud bráníme a zároveň si v útoku půjčujeme míč, jsme velmi nebezpečným týmem. Teď budeme věřit, že uspějeme i ve zbytku série," řekl Dončič po zápase.