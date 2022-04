Dallas po úvodní porážce stáhl ve druhém duelu desetibodové manko i díky 22 trojkám ze 47 pokusů. Brunson proměnil 15 z 25 střel včetně šesti trojek, přidal osm doskoků a pět asistencí a stal se prvním hráčem v historii klubu, jenž v play off zaznamenal alespoň 40 bodů a žádnou ztrátu.

Ke skvělému výkonu se rozjel od začátku, když proměnil prvních pět střel včetně tří trojek. "Mluvili jsme o tom před zápasem. Na nic nečekejte, nabíhejte do pozic a dělejte to, co umíte nejlíp. Jalen navíc extrémně dobře řídil celý tým," pochválil svého lídra trenér Mavericks Jason Kidd.