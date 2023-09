Dennis - postrach okolí. Schröder si ke zlatu přibalil i titul nejlepšího hráče

Když v poslední minutě za dvoubodového rozdílu suše donesl míč do koše soupeře, němečtí fanoušci už propadali euforii. Schröder dokázal to, o co se marně pokoušel legendární Dirk Nowitzki, který se podepsal pod německý bronz z MS 2002 a stříbro z Eurobasketu 2005.

„Je to neuvěřitelné, co jsme dokázali proti nejsilnějším týmům. Mistři světa, páni. Nikdy to ale není jen o jednom hráči. Vždycky rozhoduje tým,“ pochvaloval si německý lídr.

Klíčový podíl 29letého potomka německého otce a gambijské matky ocenil už po semifinále americký kouč Steve Kerr. „Dělal nám ohromné potíže svou rychlostí, dokázal získávat míče a prostupoval naší obranou.“ Po amerických favoritech Německo udolalo i kompaktní tým Srbska a Schröderovi předával ocenění MVP slavný Carmelo Anhony.

Ještě před pár dny se přitom o rodákovi z Braunschweigu mluvilo kvůli konfliktu s koučem Gordonem Herbertem během oddechového času ze zápasu se Slovinskem. Jeho eskalace ale byla interně zažehnána a v play off Němci udrželi nervy a zvládali těsné koncovky. Ve čtvrtfinále s Lotyšskem a v semifinále proti USA vyhráli o dva body, se Srbskem také válčili až do samotného závěru. A po finále obletěly svět záběry, na kterých se Schröder s koučem nadšeně objímá.

„Trenér nás tlačil a dodal nám hodně sebevědomí,“ děkoval Schröder. „Tvrdě jsme to odmakali, protože si zasloužíme respekt. To je všechno, co potřebuju říct. Jsme tým. A o svém jménu už nechci nic slyšet.“ Po celou dobu turnaje se mohl opřít o hráče jako jsou bratři Moritz a Franz Wagnerovi z Orlanda, nebo Daniel Theis (Indiana).

V NBA Schröder nastupuje už jedenáctým rokem, mezi skutečné superstars se ale neprodral, i když jeho statistiky v Atlantě a v Oklahomě byly působivé. Naposled nastupoval rozehrávač, který se hlásí k islámu, za Los Angeles Lakers, od příští sezony budou jeho domovem Toronto Raptors.