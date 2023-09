Neskutečná koncovka, ale stejně to necinklo. Američané smekají před konkurencí

Před čtyřmi lety v Číně skončili největší favorité až sedmí za Českem. „Nepotřebuju to připomínat, jelikož jsem byl v roce 2019 v trenérském štábu. Spojené státy nevyhrály mistrovství od roku 2014, ale je to těžké. Tyhle FIBA týmy jsou opravdu dobré, výborně trénované a mají kontinuitu,“ řekl Steve Kerr, který do Asie nepřivezl největší hvězdy typu LeBrona Jamese, Kevina Duranta či Jaysona Tatuma, ale 12 nováčků na MS.

MIKAL BRIDGES HITS THE GAME-TYING THREE 💥💥💥 #FIBAWC x #WinForUSA 🇺🇸 pic.twitter.com/cnkKgt2SL0

„Teď je to pro nás těžké vybudovat reprezentační tým, který by byl déle pohromadě. Rok od roku je to jiné. Snažili jsme se nastudovat, proč jsme před čtyřmi lety neuspěli. A dostali jsme se do skvělé pozice, vždyť jsme hráli semifinále. Jenže proti Německu i Kanadě jsme to nezvládli v obraně. Což nám jen potvrdilo, jak se od sebe NBA a FIBA liší. Myslím, si, že by nebylo špatné se něčemu přiučit,“ povzdechl si kouč Kerr, který vyhrál NBA pětkrát jako hráč a čtyřikrát jako trenér Golden State.