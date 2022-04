Jokič přitom hned v první minutě zápasu dostal neúmyslně loktem do hlavy a kvůli krvavé ráně musel být ošetřován a dohrávat s ovázanou hlavou. Přesto dokázal být opět hlavní hvězdou svého týmu. Proti druhému celku Západní konference zařídil pro Denver až třicetibodové vedení.

"Boj o cenu pro nejužitečnějšího hráče sezony vlastně ani není bojem. Tady je naprosto jasno," naznačil trenér Denveru Michael Malone, že očekává, že jeho svěřenec obhájí cenu MVP. "Neříkám, že tu nejsou další skvělí hráči, ale to, co předvádí Nikola, je prostě neskutečné," dodal.

Výhra Denveru rozluštila poslední tajenku. Už je jasno o všech postupujících do play off i do předkola, kam putuje Minnesota. Té nestačil ani nový osobní rekord Edwardse, který sahal po překonání padesátibodové hranice, ale v závěru několikrát minul.