"Cením si toho, jak jsme hráli, to mě těší. Všechna další ocenění, kontrakty a tak podobně, nechci říct, že přicházejí přirozeně, ale není to něco, o co bych se vyloženě snažil. Je to fajn, nejlepší ale bude, když se na to všechno podívám až po konci kariéry," prohlásil Jokič.