"Je to hezká výhra a máme z ní radost, ale zatím nic neznamená. Naším cílem je něco předvést v play off. Až tam se budou takové výhry počítat," prohlásil Jokič.

Philadelphia si i přes porážku drží třetí příčku na Východě, Phoenix se vrátil na čtvrtou pozici Západní konference před Los Angeles Clippers, kteří prohráli 110:131 s New Orleans. Pro Pelicans to byla velmi důležitá výhra v boji o předkolo play off, kde je tabulka extrémně vyrovnaná. Nyní je New Orleans deváté a mimo postové pozice figuruje Dallas. New Orleans táhli Brandon Ingram a Trey Murphy s 32 body.