"Jsem zklamaný hlavně z našeho výkonu na obranné polovině hřiště. Rozhodně to zítra probereme," řekl trenér Dallasu Jason Kidd. Jeho tým mohlo mrzet 15 zahozených trestných hodů z 29 - Dončič trefil dva ze šesti, Dwight Powell jediný ze čtyř.

S úspěšností pod 50 procent stříleli Mavericks trestné hody při alespoň 20 pokusech pouze jednou, a to při porážce s New Jersey v roce 1998. "Když nebráníte jako tým a ještě nedáváte šestky, určitě to nepomáhá," uvedl Kidd.