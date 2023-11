Dončič ozdobil 41 body konec skupinové části NBA Cupu

Dončiče dělil jeden doskok a jedna asistence od 59. triple doublu v kariéře, čímž by dorovnal legendárního Larryho Birda na 9. místě historie. „Někdy Luku bereme jako samozřejmost, což bychom neměli. Je to vítězný typ i chodící triple double,“ chválil svého svěřence Jason Kidd.

„Týmu jsem řekl, že jsme sice hráli dobře, ale ne dostatečně chytře na to, abychom vyhráli. Udělali jsme několik hloupých faulů, protože sice můžete být agresivní, ale plácnout někoho při střelbě na trojce není o agresivitě, je to neinteligentní zákrok,“ nešetřil kritikou trenér Rockets Ime Udoka. Skupinu s Dallasem ovládli s bilancí 3-1 hráči New Orleans.