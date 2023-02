Dovednostní soutěže v NBA ovládli Lillard a překvapení večera McClung

McClung si prožil téměř pohádkový příběh. Do NBA se snaží probojovat už druhým rokem poté, co nebyl draftován. Nejprve to zkoušel v Los Angeles Lakers, ale šanci nedostal, tak zamířil do Chicaga, kde na desetidenním smlouvu naskočil do jednoho utkání na tři minuty, a pak se vrátil do Lakers.