Fanoušci Phoenixu si na Durantův první zápas v dresu Suns museli počkat téměř měsíc, protože měl zraněné koleno. Čtyřnásobný nejlepší střelec NBA ukázal, že by měl být výraznou posilou už tak hvězdnou sestavy. Proměnil 10 z 15 střel a také pomohl vytvářet prostor pro Devina Bookera, který dal 37 bodů.

"Už jsem odehrál téměř tisíc utkání, ale dnes jsem byl opravdu nervózní," řekl Durant. "Je to nový tým, noví spoluhráči a já chtěl dobře zapadnout, makat pro tým. Celý den jsem přemýšlel jen o tom, co budu v zápase dělat," dodal.

Trenér Mark Williams se tlak na Duranta snaží mírnit. "Jsou tu od něj velká očekávání. A někteří hráči v lize se až moc soustředí na to, aby byli lídry týmu. Já to ale od Kevina nechci. Být lídrem týmu je moje práce. Po něm jen chci, aby hrál basketbal a byl co nejvíce sám sebou," uvedl Williams.