Důrazný vzkaz šampiona. LeBron James chce v Las Vegas vybudovat klub NBA

"Jednou bych tady rád měl tým. Bylo by to úžasné. Vím, že Adam je teď v Abú Zabí, ale nejspíš i tam čte všechno, co hráči NBA řeknou. Takže, chtěl bych tu mít tým, Adame. Díky," řekl James na tiskové konferenci po utkání, v němž během 17 minut na hřišti nastřílel 23 bodů. Lakers však podlehli Phoenixu 115:119.