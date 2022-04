Embiid, kterého dnes čeká poslední zápas s Detroitem, tak pravděpodobně bude prvním pivotem za posledních 22 let, který se stane nejlepším střelcem sezony. Jako poslednímu na této pozici se to v roce 2000 povedlo Shaquillovi O'Nealovi. A naposledy měl pivot průměr přes 30 bodů v roce 1977, kdy Bob McAdoo nastřílel 31,1 bodu na zápas.

"Jak vždy říkám, snažím se dominovat každý zápas a být nejlepším hráčem, jak to jen jde. Občas to čísla neukážou, ale teď to vypadá docela dobře," řekl Embiid po výhře nad Indianou, v níž jako první hráč v této sezoně nasbíral přes 40 bodů a 20 doskoků v jediném zápase.