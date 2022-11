Embiid vynechal poslední čtyři zápasy, ale pauza na něm nebyla znát. A to zejména v poslední minutě, do které šli Sixers se ztrátou tří bodů. Ale Embiid dal dva koše po sobě a zakončil zápas třemi trestnými hody. Atlanta naopak v posledních dvou minutách dala jediný bod a prohrála potřetí za sebou. "Nejdůležitější je, aby hráč dokázal skórovat při posledních akcích zápasů. A to se mi dnes povedlo. Těší mě, že jsem mohl týmu pomoci, když mě potřeboval," řekl Embiid.