Klíčovými hráči Heat byli Bam Adebayo s 23 body a devíti doskoky a Jimmy Butler s 22 body, 12 asistencemi a šesti doskoky. "Hlavní je vítězství. To je vždycky fajn, na druhou stranu jsme doma udělali pouze to, co se očekávalo," hodnotil Butler.