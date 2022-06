Federálního poháru v basketbalu se nově zúčastní šestnáct týmů

Osm českých a osm slovenských mužských basketbalových týmů se v září zapojí do druhého ročníku Federálního poháru. Organizátoři rozšířili soutěž o další čtyři účastníky oproti minulému roku podařilo a plánují vysílat nejatraktivnější zápasy v televizi. Turnaj je na programu od 9. do 11. a od 16. do 17. září. O dějištích se zatím jedná.

Foto: Josef Vostárek, ČTK Zleva Colbey Ross z Nymburka a Jan Švandrlík z Opavy.Foto : Josef Vostárek, ČTK

Článek "Mám velkou radost z toho, jaký zájem projevily kluby o účast v poháru. Do konce června bychom měli znát dějiště základních skupin, jakož i samotné rozlosování," uvedl v tiskové zprávě člen organizačního výboru Ladislav Garaj. Turnaj se uskuteční v době basketbalového mistrovství Evropy, v němž jednu ze základních skupin hostí Praha. Titul bude obhajovat Opava, dalšími českými zástupci budou Pardubice, Kolín, Děčín, Olomoucko, Ostrava, Hradec Králové a Slavia Praha. Ze slovenských týmů se zúčastní Levice, Lučenec, Komárno, Spišští Rytíři, Inter Bratislava, Svit, Hadlová a Prievidza. Ve čtyřčlenných základních skupinách se nejprve týmy utkají systémem každý s každým. Do Final Four postoupí jen vítězové. Celky na nižších příčkách budou hrát mezi sebou o umístění. V průběhu devíti dní se odehraje čtyřicet zápasů.

