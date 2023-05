Finálové drama hned na úvod, první bitvu o titul vyhrála Opava

"Trochu jsme si přinesli euforii a sebevědomí ze zápasu s Nymburkem," řekl Czudek televizní stanici ČT Sport. "Jsem za to vítězství rád, protože první krok je z hlediska série i regenerace hrozně důležitý. Je to takové autobusové finále, kdy jezdíme sem a tam a bude důležité, aby kluci zregenerovali. V neděli jdeme na další zápas," doplnil opavský trenér.

"První bod ve finále jsme ztratili v koncovce. Měli jsme šance a je obrovská škoda, že jsme zápas nedotáhli do vítězného konce. Vedli jsme už o osm bodů. Bohužel, naše chyby umožnily Opavě volné střely a ta to umí potrestat. My teď musíme co nejrychleji zregenerovat, zvednout hlavu a připravit se na druhý zápas," uvedl děčínský kouč Tomáš Grepl.