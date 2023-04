Golden State a Clippers si zahrají play off NBA, Lakers musí do předkola

Golden State potřebovalo k udržení přímého postupu do play off vyhrát a proti Portlandu, hrajícímu bez většiny opor, to nebyl těžký úkol. Warriors do zápasu vlítli a výsledkem bylo 55 bodů za první čtvrtinu, což je nový rekord NBA. "Zahráli jsme opravdu dobře. Hráči věděli, co je v sázce a kontrolovali zápas. Snad si tuhle formu přeneseme do play off," řekl trenér Steve Kerr.