Pořádat Final Four doma je odměna, říká Kučera a přeje si finále s Fenerbahce

"Pro nás je to velká akce," uvedl Kučera. "Sešlo se několik důvodů, proč jsme se rozhodli zažádat o pořadatelství. Je to i odměna pro fanoušky a chtěli jsme, aby naši skvělí podporovatelé tady po osmi letech měli takovou akci. Zároveň je to i odměna pro tým, že si tak velký turnaj bude moci zahrát doma. Je to pro holky velké plus a každý sportovec by určitě chtěl mít vrchol sezony v domácím prostředí," doplnil.

Pražanky postoupily do finálového turnaje poté, co ve čtvrtfinále zdolaly Salamancu 2:1 na zápasy. Ve Final Four jsou podruhé za sebou a pošesté celkově. O pořadatelství se USK ucházel i vloni, tehdy ale dostalo přednost Fenerbahce Istanbul. Letos český celek uspěl a po roce může doma vylepšit čtvrté místo. V semifinále narazí v pátek 14. dubna na turecký Mersin, druhou semifinálovou dvojici tvoří Fenerbahce a Schio. Zápas o bronz a finále jsou na programu o dva dny později.

Podle Kučerových informací měl velký zájem o organizaci turnaje i Mersin. V procesu přidělení pořadatelství zohledňuje Mezinárodní basketbalová federace (FIBA) řadu kritérií. Jedním z nich i částku, kterou klub nabídne v aukci. "Tyto peníze jdou částečně do FIBA, která je pak rozděluje dál. Část peněz dostane organizátor zpět a část jde do klubů jako odměna za účast v dané sezoně Euroligy," vysvětlil Kučera.

Pořadatelství Final Four tak podle klubového manažera neskončí pro USK finančním ziskem. "Ekonomicky je to zejména v ženském sportu složité. Určitě to bude dotovat klub a nemůžete čekat, že z takové akce skončíte v plusu. My máme naštěstí několik silných partnerů, navíc se nám podařila spolupráce s hlavním městem Praha, což je velká výhoda. Snažíme se, aby se akce co nejvíc přiblížila nule, ale do zisku se rozhodně nedostaneme," konstatoval Kučera.