Holešínská po konci v Gran Canarii bude hrát za euroligovou Zaragozu

"Zaragoza bude velký skok a budu se na to muset připravit. Za tu příležitost jsem ale ráda," řekla Holešínská. "Město se mi líbilo. Hrál tam také Vítek Krejčí. Byla jsem s ním v kontaktu a ptala se ho, zda tam bude zima. Říkal, že je zde chladno, ale byl tam spokojený. Už se hrozně těším," doplnila česká basketbalistka.

Bývalá hráčka maďarského Ceglédu, která nastupovala i za americké univerzitní týmy, zakončila uplynulou sezonu jako čtvrtá nejproduktivnější hráčka soutěže. Ve třináctém celku španělské ligy nastřílela v průměru 15,2 bodu na zápas. Pochvalovala si, že dostala důležitou roli a získala cenné zkušenosti.

"Klub měl zájem prodloužit smlouvu, ale kvůli tomu, že jsem se chtěla v posunout a zahrát si evropské poháry, bylo načase jít dál. Odchází i Sika Koneová, se kterou jsme byly hlavní hráčky. Příští rok by to bylo hodně těžké. Tým sází na mladé holky, které hrají také juniorské kategorie," líčila Holešínská.

Za důvěru ale byla Gran Canarii vděčná. "Hrála jsem hodně minut, což pro mě bylo v této fázi kariéry důležité. Fyzicky i psychicky to byla asi nejnáročnější sezona, kterou jsem měla. Bylo hodně tréninků, cestování, ale když to takhle vezmu, byl to velký krok v kariéře. Opouštět ten klub a místo bylo hodně těžké a určitě mě tam uvidí znovu na dovolené. Jsem ráda, že jsem tam šla," konstatovala.

Při výběru nového angažmá pro ni bylo prioritou zůstat na Pyrenejském poloostrově. Měla také nabídky z Francie. "Tam je ale liga na mé poměry hodně fyzická. Mně naopak sedí spíše střelba z dálky. Ve Španělsku se mi líbí liga i podmínky pro život," řekla Holešínská, jež se postupně zlepšuje i ve španělštině.

V Zaragoze je připravená na větší ambice. Tým získal v uplynulé sezoně domácí pohár a dostal se do ligového semifinále. "Letos se od nich moc nečekalo a o to větší ambice budou nyní mít. Do Euroligy asi nejdou s postupovým cílem, spíš chtějí neudělat ostudu a hrát vyrovnaně. Porážet týmy jako Fenerbahce a Schio je těžké, ale díky tomu, že ve Španělsku zdolaly (mistrovskou) Valencii, Avenidu i Gironu, můžeme myslet vysoko," uvedla Holešínská.

V Evropské lize by mohla narazit i na USK Praha. Souboj se čtvrtým týmem uplynulého ročníku by Holešínskou lákal. "Má to dva pohledy. USK je jedním z nejlepších týmů v Evropě, takže z tohohle pohledu by to byl těžký zápas. Zahrát si ale v Praze by určitě bylo super pro mě, rodinu i kamarády. Za posledních sedm let jsem toho tady moc neodehrála, takže budu doufat, že budeme mít USK ve skupině," podotkla s úsměvem česká reprezentantka.