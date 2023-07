Hořký debut, ale poučíme se, řekl po porážce s Pobřežím slonoviny Svoboda

"Byl to hořký reprezentační debut. Jsem vděčný, že tu mohu být, ale byl bych mnohem spokojenější, kdyby ten zápas dopadl jinak," uvedl Svoboda. "Na druhou stranu je to jen příprava. Byla to první ostrá prověrka a ukázalo se, že nám to ještě vázne v útoku, obraně a komunikaci. Máme na čem pracovat. Není to nic, kvůli čemu bychom měli sklopit hlavu a být z toho nešťastní. Zítra je další den, další zápas a je to skvělá příležitost dnešek napravit," doplnil.

Češi předvedli v duelu s Pobřežím slonoviny 30 ztrát. Třináct jich přišlo ve třetí čtvrtině, kterou národní tým prohrál 17:34 a nabral rozhodující manko. "Ztrát bylo hodně. Pobřeží slonoviny začalo dobře tlačit. Když to na nás vytáhli, zmatkovali jsme a hráli hodně ukvapeně. Spousta ztrát bylo až naivních. Věřím, že se z toho poučíme. Trochu se na ten level a agresivitu adaptujeme a příště to bude úplně jiný příběh," podotkl šestadvacetiletý basketbalista.

Na to, že národní tým odehrál bez řady opor první přípravné utkání v obměněné sestavě, se nechtěl vymlouvat. "Je nás tu mnoho nových a nezkušených co se týče mezinárodní konfrontace, ale to není výmluva. Ty ztráty byly fakt naivní a to si nemůžeme dovolit na jakémkoliv levelu. Dneska to pro nás byla dobrá škola. Alespoň víme, kde to vázne a na čem pracovat do budoucna," líčil Svoboda.

Věří, že výkon týmu půjde nahoru s počtem odehraných zápasů a postupující přípravou. "Někde je třeba to natrénovat, získat kondici, trochu se sehrát, trávit spolu čas nejen na hotelu, ale i na hřišti. Můžeme se bavit o tom, že příprava byla náročnější, ale jsme tu všichni profesionálové a musíme být v kondici," řekl Svoboda.

"V zápase trenéři dbali, ať se protočíme a nikdo tam dlouho nevaří. Každý má na to zvládnout tři, čtyři minutky na sto procent a pak může jít na řadu další. Tohle je cesta, kterou chceme jít a prezentovat se rychlým basketem. K tomu je třeba mít natrénováno a dodržovat rotaci hráčů," doplnil.

Další zápas čeká národní tým již v sobotu, kdy vyzve na turnaji ve Viana do Castelo od 18:30 SELČ domácí Portugalsko. První přípravný turnaj před srpnovou olympijskou předkvalifikací zakončí Češi nedělním duelem proti Jordánsku.