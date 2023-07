Basketbalový reprezentant Peterka se vrací po roce do německého Braunschweigu

"I když za nás Martin vloni nehrál, mám pocit, jako by byl stále s námi. Zná naši koncepci i tým. To je dobrý základ," uvedl hlavní trenér Jesús Ramírez. "Díky svým zkušenostem a konkurenceschopností nám pomůže na palubovce i mimo ní. Martin je extrémně důležitým kouskem do naší týmové skládačky," dodal Ramírez.