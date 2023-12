Hvězdná posila, za Opavu nastoupí herec Trojan. Žádná hurá akce, zní z klubu

„Není to tak, že bude rozskok, Ivan chytne balon, zamává a odejde. Kdybychom takhle přemýšleli, tak ho pošleme na All Star Game,“ vysvětluje opavský kouč Petr Czudek.

Už je ale v pořádku a věří, že sehraje důstojný part. Profesionální soutěž už si mimochodem vyzkoušel, když před čtrnácti lety vybojovali fotbaloví Bohemians postup do první ligy a na závěrečné chvilky posledního kola pustili do hry i jednoho ze svých nejznámějších fanoušků.

Kouč musí vymyslet, jak Trojana zapojit do systému, aby týmu při vší úctě uškodil co nejméně. „Dumám nad scénářem. Musí přesně vědět, jak hrajeme v obraně a jak v útoku. Navíc nevíme, jakým směrem se bude utkání vyvíjet,“ vysvětluje Czudek.

A proč právě Opava? Během doby covidové se klub dostal do finančních problémů a oslovil Trojana, aby jim pomohl s propagací speciální permanentky. Stal se hlavní tváří úspěšného projektu a jeho nasazení do duelu je jistou formou odměny. „No, bude to ale hodně bolet,“ pousměje se.

Trojanův zápasový dres následně poputuje do dražby, výtěžek obdrží Klub cystické fibrózy. Za každého diváka v hale navíc opavský klub až do počtu 2000 návštěvníků přispěje desetikorunou na stejné konto, každý další fanoušek pak bude znamenat dvacetikorunu na dobrou věc. „Věřím, že se nějaké peníze podaří vybrat,“ přeje si Trojan. „Je mi jasné, že se náš projekt nebude spoustě lidí líbit. Ale na to my s prominutím kašleme,“ hlásí razantně Czudek.