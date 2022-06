Hvězdný basketbalista James je miliardář, jako první z aktivních hráčů NBA

Sedmatřicetiletý James po tomto milníku už nějakou dobu toužil. "Chci maximalizovat svůj byznys. Jestli se to stane, jestli budu sportovec s miliardou dolarů, tak hip, hip hurá. Můj bože. Budu nadšený," řekl v roce 2014 časopisu GQ.

Za uplynulý rok do letošního května si vydělal 121,2 milionu dolarů. V žebříčku sportovců časopisu Forbes je na druhém místě hned za fotbalistou Lionelem Messim, jehož příjmy byly 130 milionů dolarů.

S Los Angeles Lakers se nedostal do play off, takže James teprve počtvrté v kariéře chybí ve vyřazovacích bojích NBA. Do statistik zámořské soutěže se zapsal jako nejstarší hráč, který měl v sezoně průměr přes 30 bodů na zápas.