Indiana postoupila v NBA přes Boston do semifinále nového turnaje

Basketbalisté Indiany zvítězili v NBA nad dosavadním lídrem soutěže Bostonem 122:112, a zároveň postoupili do semifinále nově vzniklého turnaje. V Las Vegas se ve čtvrtek utkají s vítězem duelu mezi New Yorkem a Milwaukee o to, kdo bude moci hrát v sobotním finále o novou trofej. V Západní konferenci si místo v semifinále NBA Cupu vybojovalo New Orleans výhrou 127:117 nad Sacramentem. Jeho dalším soupeřem bude lepší z utkání Los Angeles Lakers - Phoenix.

Foto: Trevor Ruszkowski, Reuters Tyrese Haliburton z Indiany (v černém) se přes Jaylena Browna z Bostonu dostává ke koši.

Článek Hráči Indiany od začátku hlásí, že nový turnaj je pro ně velmi atraktivní, jelikož jim dává větší možnost získat trofej než bitva o titul šampiona NBA. A touhu uspět ukázali i proti favorizovanému Bostonu. Účinnou kolektivní hru Pacers podpořil skvělým individuálním výkonem Tyrese Haliburton. Zaznamenal triple double za 26 bodů, 13 asistencí a 10 doskoků. Trefil pět trojek, jeho spoluhráči přidali další čtrnáct. Boston, který táhli Jayson Tatum s 32 a Jaylen Brown s 30 body, přitom před poločasem vedl až o devět bodů. Indianě patřila třetí čtvrtina, ale ani domácí nedokázali udržet až jedenáctibodové vedení. Ještě minutu a půl před koncem bylo vyrovnáno, než proměnil trojku s faulem Haliburton. Pacers vzápětí přidali další dva tříbodové koše a zápas rozhodli. Basketbal Dallasu v NBA nestačily proti Oklahomě Dončičův triple double ani šňůra 30 bodů Tahounem New Orleans byl Brandon Ingram s 30 body. Pelicans pomohl smazat ztrátu z úvodu zápasu, v němž Kings proměnili 12 z prvních 14 střel a ujali se vedení 32:17. Pak ale basketbalisté New Orleans zabrali a další část zápasu od koncovky první čtvrtiny ovládli 28:5. Sacramento naopak zcela vypadlo z tempa, jeho hráči minuli 16 z 18 pokusů a celkem do přestávky nasbírali deset ztrát. Pelicans otočili skóre a ve druhém poločase už soupeře do vedení ani jednou nepustili. Sacramento v turnaji prohrálo poprvé, všechny čtyři zápasy započítávané do základní části před ním ovládlo. Nezachránil je ani výkon De'Aarona Foxe, který dal stejně jako Ingram 30 bodů, a triple double Domantase Sabonise za 26 bodů, 13 doskoků a 10 asistencí. NBA (čtvrtfinále NBA Cupu, zápasy se započítávají do základní části ligy): Indiana - Boston 122:112 Sacramento - New Orleans 117:127 Basketbal Wembanyamu zastínil v NBA střelec Young, Detroit má rekordní šňůru porážek