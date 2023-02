Irving naskočil do utkání v základní pětce za zraněného Dončiče a odehrál přes 36 minut. Proměnil devět ze 17 střel včetně čtyř trojek z osmi a byl nejlepším střelcem Dallasu. Sekundovali mu Tim Hardaway Jr. s 19 body či Reggie Bullock, jenž trefil šest trojek z 12 a připsal si 18 bodů. Dallas vedl až o 19 bodů, a to především díky výborné první čtvrtině, kterou ovládl 41:25. Další dvě části prohrál a do té závěrečné šel s náskokem pouhých tří bodů, nakonec ale vítězství uhájil navzdory 18 ztrátám.