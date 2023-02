Jamesovi k překonání rekordu NBA gratulovaly legendy i americký prezident

Dosavadním rekordmanem byla hvězda 70. a 80. let Kareem Abdul-Jabbar. "Vždycky jsem věděl, že se ten rekord dá překonat. Chtělo to jen někoho, kdo se bude stále soustředit na ofenzivu," uvedl pětasedmdesátiletý Abdul-Jabbar, jenž Jamesovi gratuloval osobně na hřišti.

"LeBronova kariéra je kariérou člověka, jenž plánoval, že bude tomuto sportu dominovat. A dělá to už téměř 20 let. Musíte ho ocenit už jen za to, jak hraje a jakou má dlouhověkost a dominanci," dodal autor 38 387 bodů.

Další bývalá legenda Magic Johnson si cenila toho, že James vytvořil nový rekord právě v dresu losangelského klubu. "Nikdy jsem si nemyslel, že Kareemův rekord někdo překoná. Pro mě a naše fanoušky to je o to cennější, že nosíš purpurové a zlaté barvy a dokázal jsi to jako Laker. Je to historický okamžik, protože už nikdy neuvidíme dalšího LeBrona Jamese," řekl pětinásobný šampion NBA.