Jokič odehrál téměř perfektní utkání, když proti Portlandu minul jedinou ze 14 střel. Sváděl tak velkou bitvu s rozehrávačem Portlandu Damianem Lillardem, který sice dal 44 bodů, ale Blazers to nestačilo. Denver vyhrál doma potřinácté za sebou, a to i přesto, že postrádal hlavního trenéra Michaela Malonea kvůli zdravotnímu protokolu.

"Jdeme správným směrem. Hrajeme s velkým sebevědomím, pak je všechno jednodušší," řekl Jokič, který po zápase polil vodou zastupujícího trenéra Davida Adelmana, pro něhož to byla první výhra v roli hlavního kouče. "Bylo to pěkně studené, ale skvělý pocit. Hráči i já jsme byli nadšení," řekl Adelman, jehož otec Rick odkoučoval v NBA 23 sezon.

Další skvělý zápas odehrál i pivot Philadelphie Joel Embiid, který 41 body řídil triumf nad Los Angeles Clippers 120:110. Pro Embiida to byl už šestý zápas za sebou alespoň s 30 body a v tabulce střelců je s průměrem 33,6 bodů už těsně druhý o dvě deseti bodu za vedoucím Lukou Dončičem z Dallasu.

Milwaukee dohrávalo navíc bez pivota Brooka Lopeze, který byl vyloučen za stavu 113:110 poté, co soupeři Garrymu Trentovi sundal z hlavy čelenku a následně strčil do O.G. Anunobyho. Sudí mu za to udělili dvě technické chyby.