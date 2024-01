Jokič vítěznou trojkou završil v NBA velký obrat Denveru proti Golden State

Souboje mezi Denverem a Golden State jsou v této sezoně velmi vyrovnané, ale vždy nakonec úřadující šampioni z Denveru nad nejlepším týmem uplynulé dekády těsně zvítězí. A platilo to i do třetice. A to i přesto, že Warriors vyhráli třetí čtvrtinu o 20 bodů a ještě sedm minut před koncem vedli o 18.